Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir

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Geçen yıl boyunca, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Dünya çevresindeki manyetik alanları ölçen Swarm takımyıldızı, atmosferde öncekinden on kat daha hızlı yer değiştirmeye başladı.

ESA'nın Swarm misyon yöneticisi Anja Stromme, Spaceçcom'a verdiği demeçte, "Son beş, altı yılda uydular yılda yaklaşık iki buçuk kilometre batıyordu. Ancak geçen yılın Aralık ayından bu yana neredeyse dalış yapıyorlar. Aralık ve Nisan arasındaki düşüş oranı yılda 20 kilometre oldu" dedi.

Bu fenomenlerle eşzamanlı olarak başlayan yeni güneş döngüsünün sorumlu olabileceği düşünülüyor.

Daha fazla güneş rüzgarı aktivitesi, güneş lekeleri, güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri artan bir oranda üretiliyor.

Dr. Stromme, "Atmosferin güneş rüzgarıyla etkileşime girdiği üst katmanlarında devam ettiğini hala tam olarak anlamadığımız birçok karmaşık fizik var. Bu etkileşimin atmosferin yükselmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu, daha yoğun havanın daha yüksek irtifalara kayması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Dr Stromme, daha yoğun havanın uydular için daha fazla sürtünme yarattığını, bu yüzden uyduların yavaşlayarak batmasına neden olduğunu söyledi.

Uydular o kadar dramatik bir şekilde battı ki, Mayıs ayında operatörler, uydulardaki tahriklerini kullanarak irtifaları yükseltmek zorunda kaldılar.

Uydular çok alçalırsa, ajansların onları tamamen kaybetmesi tehlikesi var.