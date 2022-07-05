273 göçmen Ağrı’dan Afganistan'a gönderildi
HABER MERKEZİ
Türkiye’de farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
Göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ağrı'daki Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.
Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.
Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı. (Kaynak: AA)