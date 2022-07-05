Politika

273 göçmen Ağrı’dan Afganistan'a gönderildi

Türkiye'ye gelen 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
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kürdistan göçmen Afganistan Ağrı

HABER MERKEZİ

Türkiye’de farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

Göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ağrı'daki Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.

Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.

Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı. (Kaynak: AA)

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