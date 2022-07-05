Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 213 bin tondan fazla buğday alındı

ERBİL (K24)

Ticaret Genel Müdürü Newzad Şeyh Kamil, çiftçilerden buğday alım sürecinin devam ettiğini, 4 Temmuz itibariyle 213 bin 133 ton buğday aldıklarını açıkladı.

Şeyh Kamil, Süleymaniye, Germiyan ve Raperin'de 98 bin 970 ton, Erbil'de ise 70 bin 821 ton buğday alındığını kaydetti.

Fayde, Şexan ve Zaxo’da ise 43 bin 342 ton buğday teslim alındığını ifade eden Şeyh Kamil, çiftçilere buğdaylarını silolara teslim etmeleri halinde ve en kısa sürede de ödemelerini alacaklarını belirtti.