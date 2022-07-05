ABD'de dondurma salgını: 23 kişiye bulaştı, 1 kişi öldü

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), tüketicilere evlerinde bulunan Big Olaf Creamery marka dondurmayı atmalarını tavsiye etti.

Ayrıca Big Olaf dondurma ürününe dokunmuş olabilecek kapların, mutfak eşyalarının ve alanların temizlenmesini de önerdi.

Marka sadece Florida'da satılıyor ancak salgın 10 eyalete yayıldı.

CDC, perakendecilere Big Olaf dondurma ürünlerini raflardan kaldırmalarını tavsiye etti ve Sarasota merkezli şirketin "bir sonraki duyuruya kadar dondurma ürünlerini satmamalarını tavsiye etmek için perakende satış yerleriyle gönüllü olarak iletişime geçtiği" belirtildi.

Listeriosis, CDC'nin kendi sitesinde belirttiği gibi, tipik olarak "Listeria monocytogenes" bakterisi ile kontamine olmuş yiyecekleri yemenin neden olduğu bir enfeksiyon.

Bakteriler bağırsağın ötesine vücudun diğer bölgelerine yayıldığında ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten aynı gün veya 70 gün sonra başlayabilir.

CDC, listeria'nın tipik olarak hamile kadınları, yeni doğanları, yaşlı yetişkinleri ve zayıf bağışıklık sistemi olan kişileri etkilediğini söylüyor.

Diğer gruplardaki kişilerin hastalığa yakalanması nadir görülüyor.