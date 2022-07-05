Yaşam

İran’da hava kirliliği: Okullar tatil edildi, 500 kişi hastanelere başvurdu

İran'da hava kirliliği nedeniyle bazı eğitim kurumları ve devlet dairelerinde faaliyet bugünlük durdurulurken, 500’den fazla kişi hastanelere başvurdu.
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İran İran hava kirliliği eğitim ara

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısı Irak tarafından gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının yol açtığı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Hava kirliliği nedeniyle Huzistan ve Yezd illerinin yanı sıra İsfahan eyaletine bağlı 16 kentte devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinin Sağlık Bilimleri Üniversitesinin açıklamasına göre, 500'den fazla kişi hava kirliliği kaynaklı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere başvurdu ve bunlardan 62'si tedavi altına alındı.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, İran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, İran'da 41 bin 700'den fazla kişinin hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını erken kaybettiğini açıklamıştı.

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