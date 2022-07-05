DSG: Türkiye'ye karşı Şam’la uzlaşı sağlandı

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Al Arabiya’ya konuşan DSG Medya Sorumlusu Ferhad Şami, “DSG ile Suriye ordusu arasında Türkiye’nin olası bir işgal girişimine karşı uzlaşmaya varıldı” dedi.

Şami, DSG ile Şam arasında gerçekleşenin yeni bir anlaşma olmadığını, Türkiye'nin olası bir saldırısına karşı askeri bir uzlaşı olduğunu söyledi.

Yapılan mutabakatın ardından gece saatlerinde 550 rejim askerinin DSG’nin kontrol ettiği Bab çevresi, Minbic, Kobani ve Ayn İsa bölgelerine yerleştiğini belirten Şami, Türkiye’nin saldırması durumunda bölgeye yerleşen rejim askerlerinin DSG ile birlikte savaşacağını ifade etti.

DSG Medya Sorumlusuna göre, Suriye rejimiyle Pazar gecesi yapılan anlaşma, önceki görüşmelerin sonucunda sağlandı.

Şami, “Bab kentinin kontrolü, hükümet güçlerinin saldırı planının bir parçası olabilir” dedi.

Öte yandan Halk Savunma Birlikleri (YPG) Sözcüsü Nuri Mahmud da rejim yetkililerle ortak çalışma ve savunma için bir yol haritası oluşturma konusunda çalıştıklarını ve bu konuda gelişme kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin Til Rıfat ve Minbic'e yönelik askeri operasyon başlatma tehditleri artarken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bilgisine göre, Türkiye ve bağlı olduğu silahlı gruplar günlerdir bu şehirlerin yakınlarında operasyon hazırlığı yapıyor.