Politika

ABD Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’ne üzüntüyle veda ediyorum

Görev süresi sona eren ABD’nin Erbil Başkonsolosu Palladino, Kürdistan Bölgesi’nden ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti.
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kürdistan Robert Palladino ABD Erbil Başkonsolosluğu Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino yaptığı yazılı açıklamada, 1 yıllık görev süresinin sona erdiğini, bu yüzden Kürdistan Bölgesi’ne üzüntüyle veda ettiğini belirtti.

“Sizi asla unutmayacağımı bilmenizi umuyorum” diyen Palladino, “Geçen yıldan bu yana geçen süreyi düşündüğümde, Kürdistan’ın beni değiştirdiğini anlıyorum. Bugün kalbimde Kürdistan halkına karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Bana ve Amerikalı arkadaşlarıma karşı olan misafirperverliğiniz unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Birlikte yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Palladino, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzel birliktelik kültürünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle sarma ve köftelerinizi özleyeceğim. Sizi iyi kişilerin ellerine emanet edeceğim. Yerime gelecek olan kişiyi sıcak karşılayacağınızdan eminim. Ağustos ayı başında, yeni konsolosu tanımak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Geride kalan 30 yıl içinde Kürdistan Bölgesi uzun bir mesafe kat etti ve gurur duyacağınız çok şey var. Demokrasi süreci uzun ve zorlu bir yoldur. Evet Amerika Birleşik Devletleri burada sizinle birlikte olacaktır. Başkent Washington’da haklarınızı savunacağıma emin olabilirsiniz. Eğer bir kez daha talep edilirsem, bu ilişkimizi daha ileriye taşıyacağım. Sizler, bende sonsuza kadar sürecek bir arkadaşlık yarattınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Kürdistan Bölgesi şimdi ve gelecekte birlikte daha iyi olacaktır.”

Palladino paylaşmının sonuna, Kürdistan Bölgesi'ndeki günlerine dair bazı fotoğraflar ekledi.

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