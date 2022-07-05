UEFA 3 büyük turnuvada dağıtacağı para ödüllerini açıkladı

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Buna göre, geçtiğimiz sezon verilen ödül miktarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu konumundaki Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon euro katılım payı kazanacak.

Gruplarda her galibiyette 2,8 milyon euroyu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin euroyla yetinecek.

Turnuvada Son 16 Turu'na kalan ekipler 9,6 milyon, çeyrek finalistler 10,6 milyon, yarı finalistler 12,5 milyon ve finalistler de 15,5 milyon euro elde edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplar öncesi play-off etabında organizasyona veda eden takımlar, 5'er milyon euro ile ödüllendirilecek.

Avrupa Ligi ile geçen sezon uygulamaya konulan Konferans Ligi para ödülleri, Şampiyonlar Ligi'nin çok uzağında kalıyor.

Yeni sezonda Avrupa Ligi'ne katılan ekipler, 3,63 milyon euro gruplara katılım parası alacak. Konferans Ligi'nde ise bu ödül 2,94 milyon euroya düşüyor. Avrupa Ligi'nde bir galibiyetin değeri 630 bin euroyken, Konferans Ligi'nde bu ödül 500 bin euro.