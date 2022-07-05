Politika

NATO: İsveç ve Finlandiya’nın katılımına yönelik onay süreci başladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu.
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dünya NATO İsveç Finlandiya katılım süreci

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'nun en yeni üyeleri olarak kabul etme sürecinin salı günü resmen başlatıldığını söyledi.

Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu Finlandiya ve İsveç için güzel ve NATO için de güzel bir gün" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Masanın etrafında 32 ulusla, on yıllardır en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldıkları şu durumda daha da güçlü olacağız ve insanlarımız daha da güvende olacak" dedi.

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda resmi prosedürleri tamamlamak için bugün NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalayacak

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