Ekonomi

TL yılın ilk yarısında dolar karşısında yüzde 26 değer kaybetti

2022 yılının ilk yarısı geride kalırken, ekonomide uygulanan düşük faiz politikasıyla Türk Lirası (TL), bahse konu 6 ayda dolar karşısında yüzde 26 değer kaybetti.
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türkiye TL dolar değer kaybı

HABER MERKEZİ

Yılın ilk işlem günü olan 3 Ocak'ta 13,45 liradan fiyatlanan dolar, bu sabah Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 15 milyon lira üzerinde döviz bulunduran şirketlere TL kredi sınırlaması kararıyla yaşadığı kayıplarını geri alarak yeniden 16,97 liraya ulaştı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan düşük faiz politikasıyla hedeflenen cari fazla ve enflasyonda düşüş hedefi tutmadı.

12 aylık cari açık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre nisan ayında 25,7 milyar dolar seviyesindeyken, dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi enflasyon verisi ise yüzde 78,6 seviyesine yükseldi.

TCMB’nin  raporuna göre, haziranda tüketici yıllık enflasyonu temel mallar grubunda yaşanan sınırlı düşüş haricinde tüm alt gruplarda artarken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 3,65 puanla enerji grubundan geldi.

Diğer yandan dış ticaret açığı mayıs itibariyle yüzde 155,2 artışla 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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