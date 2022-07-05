Politika

Afrin'de bir doktorun aracına yerleştirilen bomba patladı

Rojava'nın Afrin kentinde bir doktorun aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
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kürdistan Afrin Rojava Patlama

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün gece Dr. Nidal Misto'nun aracına yerleştirilen bomba patlatıldı.   

Kaynak patlamada bir kişinin yaralandığını belirtti.

Patlama, doktorun Raco beldesi yolu üzerindeki Cihan Hastanesi’nin arkasındaki evinin önünde meydana geldi.

Patlama sonucunda bir kişinin yaralandığı ve maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Dr. Nidal Misto'nun Afrin’in Marat köyünden olduğu öğrenildi.

18 Mart 2018 yılında Afrin'in Türk ordusu ve silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana kentte güvenlik sorunun yaşanırken, sık sık patlamalar meydana geliyor.

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