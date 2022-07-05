Afrin'de bir doktorun aracına yerleştirilen bomba patladı
HABER MERKEZİ
K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün gece Dr. Nidal Misto'nun aracına yerleştirilen bomba patlatıldı.
Kaynak patlamada bir kişinin yaralandığını belirtti.
Patlama, doktorun Raco beldesi yolu üzerindeki Cihan Hastanesi’nin arkasındaki evinin önünde meydana geldi.
Patlama sonucunda bir kişinin yaralandığı ve maddi hasarın oluştuğu belirtildi.
Dr. Nidal Misto'nun Afrin’in Marat köyünden olduğu öğrenildi.
18 Mart 2018 yılında Afrin'in Türk ordusu ve silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana kentte güvenlik sorunun yaşanırken, sık sık patlamalar meydana geliyor.