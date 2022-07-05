Politika

Peşmerge ile Irak ordusundan Mahmur’da toplantı

Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu yetkilileri Mahmur’da bir araya geldi.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak ordusu Mahmur

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Tümgeneral İsa Uzeri başkanlığındaki Peşmerge Bakanlığı heyeti, Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Reşid Yaralla başkanlığındaki heyetle Mahmur’da görüştü.

Toplantıda Peşmerge ile Irak ordusundan oluşan ortak tugayın kurulması için sağlanacak işbirliği ve Qereçox Dağı’ndaki DAİŞ’lilerle mücadele konuları ele alındı.

Bölgedeki DAİŞ varlığının son bulması için ortak operasyon düzenlenmesi kararlaştırılmıştı ancak bu operasyon henüz gerçekleştirilmedi.

Peşmerge ile Irak ordusundan oluşan ortak tugay henüz oluşturulmamış olsa da iki tarafın Mahmur’da kurduğu bir ortak operasyon odası bulunuyor.

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