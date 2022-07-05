Politika

Fransa’dan vatandaşlarına: İran’a kesinlikle seyahat etmeyin

Fransa, İran'ın seyahat tavsiye haritasında "kırmızı" listede olduğunu hatırlatarak vatandaşlarına İran'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Fransa İran seyahat uyarısı

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız-İranlı çifte vatandaşlar da dahil Fransız vatandaşların, hangi gerekçeyle olursa olsun İran'a kesinlikle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, buna rağmen İran'da bulunan Fransızlar ise dikkatli olmaya ve kendi güvenlikleri için gerekli tedbirleri almaya davet edildi.

Fransa'nın, İran'da bulunan vatandaşlarına ülke içi yolculukları sınırlamayı ve her türlü toplanmadan kaçınmayı tavsiye ettiği açıklamada, her Fransız ziyaretçinin gözaltı, keyfi tutuklama ve adil olmayan yargılanma riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv