ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi, ABD’nin güçlü müttefiki

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin güçlü müttefiki ve dostu olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ile bir araya geldi.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların çözümü de ele alındığı bildirildi.

Görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Bağdat ile sorunların anayasal çerçevede çözümüne her zaman hazır olduğunu vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir baskıyla anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin gelişiminin tüm Iraklıların yararına olduğunu söyleyen Başbakan, Irak hükümetinin engel olup sorun çıkarmak yerine, Irak’ın her bölgesinin gelişimine destek ve yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Romanowski ise, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olduğunu kaydederek, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleri arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesinin önemine vurgu yaptı.