Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yönelik bildiri İsviçre'de imzalandı

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İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda, Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden inşa edilmesi ve kalkınmasına yönelik Lugano Bildirisi imzalandı.

Konferansın ikinci ve son gününde 40'ın üzerinde ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler, İsviçre ve Ukrayna'nın hazırladığı bildiriyi onayladı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Lugano Bildirisi'nde Ukrayna hükümetinin yeniden inşa ve kalkınma planının kabul edildiğini belirterek, "İki günlük konferansta, Ukrayna'nın uzun dönemde yeniden inşasından daha fazlasına dair planların temelleri atıldı" dedi.

Cassis, katılımcı ülkelerin Ukrayna'nın kalkınması planına destek vereceğini, bunun yanı sıra Ukrayna'da reformların da sürmesi gerektiğini kaydetti.

KALKINMA PLANI İÇİN RUS VARLIKLARI KULLANILMALI

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, dün yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi sürecinin 750 milyar doları bulacağı" ifadelerini yineleyerek, "Rusya Federasyonu ve Rus oligarkların yurt dışında el konulan varlıkları, Ukrayna'nın kalkınmasında kullanılmalıdır. Saldırıyı yapanlar, sebep oldukları yıkımın bedelini ödemelidir" demişti.

Ukrayna Kalkınma Konferansı, katılımcı ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin toplu fotoğrafıyla son buldu.

İngiltere, 2023'te düzenlenecek ikinci Ukrayna Kalkınma Konferansı'na ev sahipliği yapacak.