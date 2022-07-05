Politika

Zelenskiy: Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus’un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonların bulunduğuna işaret ederek, “Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukranya Rusya Belarus Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform’un haberine göre, Zelenskiy, The Economist’in 26. Yıllık Hükümet Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu.

Zelenskiy, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, “Belarus topraklarından Ukrayna’ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “'Bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor' diyemeyiz. Bence bu haksızlık” diye konuştu.

Zelenskiy, Belarus’un ülkesine karşı savaşa dahil olabileceğine yönelik “provokasyonlara” işaret ederek, “Ama yine de Belarus’un bu savaşa girmeyeceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv