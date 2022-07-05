Johnson: Tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyi planlamadığını söyledi.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda vekillere hitap eden Johnson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İngiltere, savaş gemilerini Karadeniz'e sokmak ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı üzerinde kontrol sağlamak için kendi koşullarını yaratmaya çalışıyor" açıklaması hakkında konuştu.

Johnson, "Hayır, bunu gözden geçirmiyoruz. İngiltere'nin veya diğer ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını gerektirmeyen, ancak daha sert bir yaklaşım sergilenmesini gerektirebilecek alternatif çözümler var" ifadelerini kullandı.

Johnson, İngiltere hükümetinin tahılı küçük partiler halinde sevk etmek için başta Tuna Nehri olmak üzere nehirleri ve demiryollarını kullanma olasılığını gözden geçirdiğini ekledi.