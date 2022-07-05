Fransa, Rojava’daki kamplarda tutulan 51 vatandaşını ülkeye getirdi

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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa bugün itibarıyla Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 35 Fransız çocuğu ülkeye döndürme işlemini tamamladı. Bu operasyon aynı zamanda aynı kamplardaki 16 annenin getirilmesini de içeriyor" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'ya getirilen annelerin adli makamlara, çocuklarınsa çocuk esirgeme hizmetine teslim edildiği bildirildi.

#Syrie | La France a procédé ce jour au retour sur le territoire national de 35 enfants mineurs français qui se trouvaient dans les camps du nord-est de la Syrie. Cette opération inclut également le retour de 16 mères en provenance de ces mêmes camps.



➡️ https://t.co/1dF2gGJXc2 pic.twitter.com/H9DschJnaX — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) July 5, 2022

Fransa şimdiye kadar aileleri DAİŞ’e katılmak için Rojava ve Suriye’ye gittiği belirtilen 126 Fransız çocuğu ülkeye geri getirmişti.

“BÜTÜN FRANSIZ ÇOCUKLAR GERİ DÖNDÜRÜLMELİ”

Bu arada Birleşmiş Anneler Kolektifi, Fransa'nın 35 çocuğun geri getirilmesine yönelik operasyonu için "Eğer birkaç saat içinde yapılan bu operasyondan memnuniyet duyarsak acıya acı, travmaya travma katarak boşa geçen zamanlar için de yalnızca pişmanlık duyabiliriz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Her şeyden önce, bu geri dönüşün, çocukları, kardeşleri birbirinden ve kampta terk edilen çocukları annelerinden ayırma anlamına gelen bu 'vaka vaka' politikasının sonunu işaret etmesini umuyoruz" denildi.

Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’nda yaklaşık 60 bin mülteci kalırken, bunların çoğu DAİŞ üyeleri ve ailelerinden oluşuyor.

Bölgedeki en tehlikeli kamp olarak bilinen Hol Kampında geçtiğimiz yıl 80 kişinin öldürüldüğü biliniyor.

Mart 2019'da DAİŞ'in yenilgisinden sonra, Rojava’daki Özerk Yönetim, ilgili ülkeleri cezaevlerinde ve kamplarda tutuklu bulunan DAİŞ mensubu vatandaşlarını teslim alması ya da teröristlerin yargılanması için uluslararası bir mahkemenin kurulması için talepte bulunmuştu.

Ancak Özerk Yönetim’in bu talebine karşılık verilmiş değil.