Politika

Yunanistan: Türkiye’yle temasa hazırız

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile temasa hazır olduklarını ancak Ankara’nın "kuralına göre oynaması" gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos
dünya Yunanistan Türkiye Ankara Nikos Panagiotopoulos

HABER MERKEZİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panagiotopoulos, "Türkiye ile temasa geçebilmek isteriz ancak Türkiye kurallara göre oynamalı. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri güç ve tek taraflı eylem kuralları bağlamında" dedi.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda diyalog kanallarının asla kapatılmaması gerektiğini dile getirmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv