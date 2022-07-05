Yunanistan: Türkiye’yle temasa hazırız

HABER MERKEZİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panagiotopoulos, "Türkiye ile temasa geçebilmek isteriz ancak Türkiye kurallara göre oynamalı. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri güç ve tek taraflı eylem kuralları bağlamında" dedi.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda diyalog kanallarının asla kapatılmaması gerektiğini dile getirmişti.