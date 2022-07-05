Politika

Sınır Muhafızları: Kodo ve Berdunaz dağlarında kontrol sağlandı

Sınır Muhafızları Birliği, Kodo ve Berdunaz dağlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Haci Omeran Kodo Dağı Berdunaz Dağı

ERBİL (K24)

Sınır Muhafızları Birliği, Kodo ve Berdunaz dağlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

K24’e konuşan Birinci Bölgedeki Sınır Muhafızları Birliği Sözcüsü Karwan Xoşnaw, Birinci Bölgede Sınır Muhafızları Birliği Komutanı General Fazıl Hadi Dizeyi’nin talimatıyla, Haci Omeran sınırındaki Kodo ve Berdunaz dağlarında kontrolün sağlandığını belirtti.

1991 yılından bugüne kadar söz konusu dağlarda hiçbir gücün olmadığını kaydeden Xoşnaw, söz konusu bölgelerin kontrol altına alınmasının, köylülerin bölgeye dönüp tarım faaliyetleriyle uğraşmaları ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için önemli olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde kontrol çalışmalarına başladıklarını söyleyen Xoşnaw, 5 mayını imha ettiklerini ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv