Sınır Muhafızları: Kodo ve Berdunaz dağlarında kontrol sağlandı

ERBİL (K24)

Sınır Muhafızları Birliği, Kodo ve Berdunaz dağlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

K24’e konuşan Birinci Bölgedeki Sınır Muhafızları Birliği Sözcüsü Karwan Xoşnaw, Birinci Bölgede Sınır Muhafızları Birliği Komutanı General Fazıl Hadi Dizeyi’nin talimatıyla, Haci Omeran sınırındaki Kodo ve Berdunaz dağlarında kontrolün sağlandığını belirtti.

1991 yılından bugüne kadar söz konusu dağlarda hiçbir gücün olmadığını kaydeden Xoşnaw, söz konusu bölgelerin kontrol altına alınmasının, köylülerin bölgeye dönüp tarım faaliyetleriyle uğraşmaları ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için önemli olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde kontrol çalışmalarına başladıklarını söyleyen Xoşnaw, 5 mayını imha ettiklerini ifade etti.