İngiltere Maliye Bakanlığına Kürt isim getirildi

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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, istifa eden Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yerine Steve Barclay'in, Maliye Bakanı Sunak'ın yerine ise Nadhim Zahawi'nin getirildiği bildirdi.

Açıklamada, Johnson'ın, Nadhim Zahawi'nin Eğitim Bakanlığı görevine ise Michelle Donelan'ı atadığı kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI İLE MALİYE BAKANI ART ARDA İSTİFA ETTİ

İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak dün art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

NADHİM ZAHAWİ KİMDİR?

1967’de Xaneqin’de dünyaya gelen Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, 1976’da Saddam Hüseyin rejiminin baskısı sonucu ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

University College London’da Kimya Mühendisliği okuyan Zahawi, 2010’da milletvekili olarak seçilerek, Muhafazakar Parti’de pek çok görev aldı.

2020 Kasım ayında Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olan Zahawi, Eylül 2021’de ise Eğitim Bakanı olarak atanmıştı.