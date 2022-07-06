Politika

Rusya Ukrayna’da pazar yerini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentine düzenlediği saldırıda bir pazar yerinin vurulması sonucunda en az 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna Slovyansk kenti saldırı

HABER MERKEZİ

Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kirilenko, olaya tepkisini "Bu düpedüz terörizm!" sözleriyle dile getirdi.

Slovyansk Belediye Başkanı Vadim Lyakh, Lısıçansk'ın da düşmesinin ardından ön cephe haline gelen kentin Rus topçu güçleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Facebook hesabından hedef alan pazar yerinin alevler içindeki görüntüsünü paylaşan Lyakh, halka sığınaklardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısında ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sanayi bölgesi Donbas'ta kontrolü tamamen eline geçirmeye çalışıyor.

Donbas, Luhansk ve Donetsk olmak üzere iki ayrı bölgeden oluşuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu bölgeyi tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermişti.

Ukrayna ordusu, Luhansk'taki ağır Rus ateşi altındaki son kalesi Lısıçansk'tan geçtiğimiz hafta çekilme kararı almıştı.

Kiev, kararın Donetsk'teki Slovyansk gibi diğer noktaların savunmasını güçlendirmek için alındığını ifade etmişti.

Luhansk bölge komutanı Serhiy Haidai ise, Lısıçansk yakınlarında çatışmaların devam ettiğini belirtti, Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini ileri sürdü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv