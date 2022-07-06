Politika

Araştırma: En ölümcül kara göç yolu hangisi?

Göç rotalarına dair yapılan bir araştırma, ABD-Meksika sınırının karadan "en ölümcül" göç güzergahı olduğunu ortaya koydu.
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dünya araştırma göç yolu tehlike

HABER MERKEZİ

Kayıp Göçmenler Projesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlandı.

Buna göre, Amerika kıtalarındaki göçlerde, 2021 yılında toplam 1238 ölüm gerçekleşti ve bu ölümlerin en az 728'i ABD-Meksika sınırında kayıtlara geçti.

Raporun yazarı Edwin Viales, geçen yılki ölümlerin, -coronavirüs pandemisi dönemi dahil- önceki yıllara nispetle ciddi şekilde yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Viales, veri toplamadaki problemler nedeniyle sayının yine de eksik olduğuna dikkat çekti.

Kayıp Göçmenler Projesi 2019'da 854, 2020'de 798 ölümün kaydedildiğini duyurmuştu.

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