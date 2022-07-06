Karpuz, şeftali ve sarımsak karşılığı ev satıyorlar

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Çin'de emlak krizi yaşanıyor, ev satışları arka arkaya 11 ay boyunca düştü. Geçen Mayıs ayında 2021 yılının aynı ayına göre ev satışları yüzde 31,5 oranında geriledi. Bununla birlikte, Çin'deki konut piyasası, bir projede inşaata başlamadan önce müteahhitlerin mevduat almasını yasaklayan yeni bir karardan etkilendi. Bu durum müteahhitleri bir borç krizine sürükledi.

Devlet tarafından işletilen China News Weekly adlı haber sitesi, ülkenin doğusundaki Nanjing kentindeki bir inşaat şirketinin, çiftçilerden ön ödeme olarak, değeri 100 bin yuanı (yaklaşık 256 bin lira) geçmemek koşuluyla, bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu.

PİYASA FİYATININ 3 KATINA TAKAS

Diğer taraftan, Henan eyaletinde önemli bir sarımsak üreticisi olan Qi ilçesinde ev satın almak isteyenlerin, peşinatlarının bir kısmını ödemek için ürünlerini piyasa fiyatının üç katı ile takas edebilecekleri açıklandı.

Wuxi kasabasında başka bir müteahhit de şeftalileri ödeme olarak aldığını belirtti.

Öte yandan, geçen hafta, Shanxi eyaletindeki Yuncheng kentinde çiftçilerin Haziran 2022 hasat sezonunda binlerce karpuz hasat ettiği görüldü.

Bazı çiftçiler ise ev alabilmek için Pekin'den yaklaşık 800 km uzaklıktaki Shanxi'ye seyahat etti.