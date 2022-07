Başbakan Mesrur Barzani’den Nadhim Zahawi’ye tebrik

ERBİL (K24)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifasının ardından Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi'yi yeni Maliye Bakanı olarak atadı.

Twitter hesabından Zahawi’yi etiketleyen Başbakan Mesrur Barzani, Maliye Bakanlığı görevinden dolayı kendisini tebrik etti.

Başbakan mesajının devamında, “Zaten güçlü olan Kürdistan Bölgesi - Birleşik Krallık dostluğunu desteklemek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Congratulations Kak @nadhimzahawi on your appointment as the new Chancellor of the Exchequer @hmtreasury.



I look forward to continue working together to bolster the already strong KRI-UK friendship -mb.