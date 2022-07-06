Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Nadhim Zahawi’ye tebrik

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nadhim Zahawi’yi kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Nadhim Zahawi

ERBİL (K24)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifasının ardından Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi'yi yeni Maliye Bakanı olarak atadı.

Twitter hesabından Zahawi’yi etiketleyen Başbakan Mesrur Barzani, Maliye Bakanlığı görevinden dolayı kendisini tebrik etti.

Başbakan mesajının devamında, “Zaten güçlü olan Kürdistan Bölgesi - Birleşik Krallık dostluğunu desteklemek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

NADHİM ZAHAWİ KİMDİR?

1967’de Xaneqin’de dünyaya gelen Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, 1976’da Saddam Hüseyin rejiminin baskısı sonucu ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

University College London’da Kimya Mühendisliği okuyan Zahawi, 2010’da milletvekili olarak seçilerek, Muhafazakar Parti’de pek çok görev aldı.

2020 Kasım ayında Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olan Zahawi, Eylül 2021’de ise Eğitim Bakanı olarak atanmıştı.

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