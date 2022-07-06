Politika

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.
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DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'
DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'
türkiye DBP Salihe Aydeniz Dokunulmazlık

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atığı belirtilen DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Hazırlık Komisyonu dün Aydeniz'in savunmasını almıştı.

Hazırlık Komisyonu, 1 aylık çalışması sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirdi, dosya 18 Temmuz'da Karma Komisyon'da ele alınacak.

Karma Komisyon'dan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama Genel Kurul'da yapılacak.

Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek.

Aydeniz’in, 12 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen gösteride polise yumruk attığı belirtilmişti.

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