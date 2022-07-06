Kürdistan Bölgesi’nde 1 yılda 682 bin metrekareyi aşkın alan mayından temizlendi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 1 yıl içerisinde 682 bin metrekareden fazla alanın mayınlardan temizlendiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi, Mayın İşleri Kurumu’nun 1 Haziran 2021’den 31 Mayıs 2022 tarihine kadar mayınlı arazilerin temizlenmesi doğrultusunda çok sayıda çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Mayın temizleme çalışmaları doğrultusunda 1 yıl içerisinde, Kürdistan Bölgesi’nin tamamında 682 bin 268 metrekarelik sahanın mayınlardan temizlendiği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin farklı noktalarında mayınların olduğunun kaydedildiği açıklamada, Mayın İşleri Kurumu ile birlikte ABD merkezli Mayın Danışma Grubu’nun (MAG) mayın temizleme çalışmalarına destek olduğu belirtildi.

Mayın temizleme çalışmaları kapsamında, hükümet tarafından bazı şirketlere çalışma izni verildiğinin vurgulandığı açıklamada, mayın konusunda bilgilendirme amaçlı vatandaşlara yönelik çok sayıda kampanya yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi genelinde 1 yıl içerisinde 45 mayın mağdurunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.