Sağlık

Belçika’da maymun çiçeği vakaları 1 ayda 3 kattan fazla arttı

Belçika'da maymun çiçeği vaka sayısı bir ayda üç kattan fazla artarak 52'den 168'e çıktı.
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avrupa Belçika maymun çiçeği virüsü vaka artışı

HABER MERKEZİ

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'ya göre, bir aydan kısa sürede Belçika'daki maymun çiçeği vakalarının sayısı üç kattan fazla arttı.

Haziran ortasında 52 olan vaka sayısı 168'e yükseldi.

Belçika'da ilk maymun çiçeği vakası 19 Mayıs'ta görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü 1 Temmuz'daki açıklamasında, Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakalarının üçe katlandığını, vaka sayısının en az 4 bin 500'e yükseldiğini bildirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre, dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.

 

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