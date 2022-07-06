Başbakan katledilen akademisyenlerin aileleriyle bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, geçtiğimiz günlerde katledilen akademisyenler Prof. Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan’ın aileleriyle bir araya geldi.

Ailelere tekrar başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Mesrur Barzani, her iki akademisyenin katledilmesinin büyük bir suç olup, Kürdistan halkı ve hükümeti için de büyük bir kayıp olduğunu bildirdi.

Akademisyenlerin, ülkelerine büyük hizmet yaptığını kaydeden Başbakan, cinayetlerin failinin yasalar çerçevesinde cezasını alacağını belirtti.

Başbakan, sanığa hak ettiği cezanın verilmesi hususunda yargıyı desteklediklerini ifade etti.

Görüşmede, her iki akademisyenin ailesi de Başbakan’a ilgisinden ötürü teşekkür etti.

Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kawan İsmail ve Soran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İdris Hemexan bir öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Dr. İsmail, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.