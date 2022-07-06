Politika

BM raporu: Açlıkla karşı karşıya olanların sayısı 828 milyona çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde açlıkla karşı karşıya olanların sayısının son bir yılda 46 milyon artarak 828 milyona çıktığını duyurdu.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya BM Rapor Açlık

HABER MERKEZİ

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) küresel açlık raporunu açıkladı.

Raporda, 2021'de dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'unun açlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Açlık çekenlerin sayısının son bir yılda 46 artarak 828 milyona yükseldiği vurgulanan raporda, Kovid-19 salgınından bu yana ise açlık çekenlerin sayısının 150 milyon arttığı kaydedildi.

Raporda, "Dünya, 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaşıyor" denildi.

5 yaş altı yaklaşık 45 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığı aktarılan raporda, 149 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği sorunu ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ise "Önümüzdeki aylarda bu rakamların daha da yükselme riski var" uyarısında bulundu.

Beasley, Ukrayna'daki savaşın küresel gıda fiyatlarını artırdığını belirterek, ülkeleri "kıtlığın eşiğine sürüklediğini" ifade etti.

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