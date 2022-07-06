TTB’den doktor cinayetinin ardından iş bırakma kararı

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Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet bugün de devam etti.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında öldürüldü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji hekimi Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine sert tepki gösterdi.

TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde ve tüm sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla iş bırakacaklarını duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntü ve öfkesi dile getirildi.

TTB olarak şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardıkları hatırlatılarak, “Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi” denildi.

“BİZE GİDERLERSE GİTSİNLER DİYENLER SİZ DE SORUMLUSUNUZ”

Şiddetin yıkıcı sonucuyla bir kez daha karşılaştıkları dile getirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz!”