Politika

ABD’den Peşmerge’ye askeri yardım

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr, Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD güçlerinin güvenlik sorumlusu San Brown ile askeri yardımların ulaşım ve dağıtımını görüştü.
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kürdistan ABD Peşmerge Korgeneral İsa Uzeyr

ERBİL (K24)

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr, Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD güçlerinin güvenlik sorumlusu San Brown ile askeri yardımların ulaşım ve dağıtımını görüştü.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr’in Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD güçlerinin güvenlik sorumlusu San Brown ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD güçlerinin güvenlik sorumlusu, Ortak Operasyon Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini önemsediklerini bildirdi.

ABD’li askeri yetkili, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini desteklediklerini ve bu sürece danışmanlık desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

ABD’nin askeri yardımlarının Peşmerge’ye ulaşım ve dağıtımının da konuşulduğu görüşmede konuşan Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr, Peşmerge güçlerinin eğitimlerle askeri potansiyelini artırdığını kaydederek, yeni eğitim tekniklerinin önemine değindi.

 

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