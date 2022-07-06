Politika

İngiliz hükümetinde istifa sayısı 35 oldu

İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanlarının istifalarının ardından bazı bakan yardımcıları da görevlerinden ayrıldı. Toplam istifa sayısı 35'e ulaştı.
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dünya İngiltere Hükümet İstifa Bakanlar Boris Johnson

HABER MERKEZİ

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye bakanı Rishi Sunak başı çekti.

Bakan, bakan yardımcılarının ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekillerinin istifaları art arda geldi.

İstifa dilekçesini verenler, güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay; Maliye Bakanlığı'na da Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

"HÜKÜMET KRİZ ANINDA BIRAKIP GİTMEMELİ"

İstifalar gelmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda soruları yanıtladı.

Johnson, "hükümet kriz anında bırakıp gitmemeli" ifadesini kullandı.

Hükümetin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse, o zaman istifa edeceğini söyleyen Johnson, pes etmeyeceğini vurguladı ve "Bir planımız var ve onu yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Parlamento Meydanında Başbakan Boris Johnson karşıtı protesto düzenlendi.

Protestocular Johnson'u istifaya çağırdı. 

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