Bakanlar Kurulu: Anayasal haklarımızdan taviz vermeyeceğiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, anayasal haklardan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini ve Irak hükümetinin, Kürdistan halkının haklarını çiğnemeyi hedefleyen hiçbir baskısına boyun eğilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Irak Petrol Bakanlığı’nın meşru olmayan baskılarına karşı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin anayasal, yasal ve hukuki tedbir adımlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Irak hükümetinin meşru olmayan bir şekilde Kürdistan Bölgesi’nin bütçesini göndermeyi durdurduğu kaydedilerek, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin kendi iç gelirlerini de engellemeye çalıştığının altı çizildi.

Toplantıda, Bağdat’la petrol ve gaz sorununun yanı sıra tüm sorunların anayasal temelde çözümüne vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından, Başbakan Mesrur Barzani’nin silah satan yerlerin kapatılması ve ruhsatsız silahların toplanması talimatının uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemeye ilişkin sunum yapıldı.

Suçlarla her türlü mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Başbakan Mesrur Barzani, bu doğrultuda, ruhsatsız silah kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

İş güvenliği, iş fırsatlarının artırılması ve iş yasasının masaya yatırıldığı toplantıda, yeni iş yasası onaylanarak Kürdistan Parlamentosu’na gönderildi.

Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nin bütçesi ve memur maaşlarını gönderme konusundaki tutumunun gündeme geldiği toplantıda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin petrol gelirleriyle 2022 yılının ilk 6 ayının maaş bütçesini temin ettiği ifade edildi.