Politika

Başbakan’dan OPEC Genel Sekreteri için başsağlığı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, “OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun vefatını öğrenmek üzücü” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhammed Barkindo OPEC

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun vefatını öğrenmek üzücü” dedi.

Barkindo ile güzel anılarının olduğunu kaydeden Başbakan, “Son zamanlardaki dostane alışverişlerimizle ilgili güzel anılarım var. Ailesine, arkadaşlarına ve OPEC camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Nijeryalı Muhammed Sanusi Barkindo’nun vefat ettiği açıklandı.

Barkindo’nun vefat nedeni bilinmiyor.

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