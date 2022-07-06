Sağlık

WHO maymun çiçeği için acil toplanacak

WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, Acil Durum Komitesi'nin dünya genelinde vaka sayısı 6 bini geçen maymun çiçeğini görüşmek üzere yeniden toplanacağını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakasının bulunduğunu açıkladı.

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO'nun haftalık basın toplantısında maymun çiçeği salgınında son duruma dair bilgi verdi.

An itibarıyla 58 ülkeden 6 binin üzerinde vakayı doğruladıklarını açıklayan Ghebreyesus, "Vakaların test ile belirlenmesinde hala zorluklar yaşanıyor ve büyük ihtimalle önemli sayıda vakalar resmi olarak kayıtlara geçmedi" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Ghebreyesus, Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü, "toplam vakaların yüzde 80'inin Avrupa ülkelerinde görüldüğünü" kaydetti.

Virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çeken Ghebreyesus, kıta genelinde şimdiye kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini belirtti.

WHO Genel Direktörü, virüsün yayılımının süreceğinin altını çizdi ve "Acil Durum Komitesi'ni yeniden toplamayı planlıyoruz. 18 Temmuz'da veya daha öncesinde komite yine toplanacak" dedi.

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