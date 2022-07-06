Erdoğan’dan seçim açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ATO Congresium'da düzenlediği "Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşma yaptı.

2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığını da bizim kazanmamız şarttır. Evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz. Bu seçim kızgınlık, kırgınlık, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir" dedi.

"Siyasi gücümüzle, diplomatik etkinlik, ekonomik büyüklük, eser ve hizmet altyapımızla farklı bir yerdeyiz. Daha açık bir ifadeyle artık kaybedecek çok şeyimiz var" diyen Erdoğan, "2023'te yanlış tercih durumunda küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligindeki yerimizle bu ligin lokomotif ülkeleri arasına girme fırsatımızı tehlikeye atmış olacağız" şeklinde konuştu.

SON YEREL SEÇİMLER

Türkiye’deki son yerel seçimlerden söz eden Erdoğan, şunları belirtti:

“AK Parti, ‘Yerel kalkınma başlıyor’ sloganıyla girdiğimiz 2004 seçimlerinde 16 büyükşehirden 12'sinin de aralarında olduğu toplam 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu başarılarımızı önemli ölçüde sürdürmüşüzdür. En son mahalli idare seçimlerinde büyükşehirlerin yüzde 52'sini, diğer illerin yüzde 55'ini kazanarak mahalli idarelerdeki gücümüzü bir kez daha gösterdik.”

“ANKARA VE İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAYBETTİK DEMİYORUM”

Erdoğan, “Elbette İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin en büyük iki şehrinin başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduk” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakın seçimi kaybettik demiyorum, sadece başkanlık nezdinde diyorum. Çünkü meclislerini Ankara'nın da İstanbul'un da biz kazandık. Bunu iyi anlatmamız lazım belediye dediğimizde olay sadece başkan değildir, meclistir. Meclisi bir kenara koyamazsınız. Meclisle beraber güçlüyseniz o belediyede gücünüz daha farklı olur. Bu şehirlerdeki seçimleri oy oranlarımız gerilediği için değil, rakiplerimizin tamamı karşımızda birleşildiği için kaybedildiği bir gerçektir. Kayıplarımızı inşallah ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız. Milletimiz de bu hakikatleri görüyor ve değerlendiriyor. Nitekim geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı, Dodurga seçimleri Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Dodurgalı kardeşlerime teveccühleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“HAYAT PAHALILIĞI MİLLETİMİZİN BELİNİ BÜKÜYOR”

Ekonomideki gelişmelerden de bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

“Artık kendi vizyonunu belirleyen, bu doğrultuda adımlarını kararlıkla atan bir Türkiye var. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 devleti arasındaki seçkin yerini almaya her zamankinden daha yakındır. Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Özellikle ekonomide, son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Ama biz ekonomimiz mahvetme tehdidiyle büyük bir saldırıya maruz kaldığımız 2018 yılındaki yol ayrımında tarihi bir tercihte bulunduk. Ülkemizin imkanlarını, finansal illüzyonlarda değil, istihdamda artırmak için kullanma tercihinde bulunduk. İşte bu anlayışla asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar, sabit kazançlıların gelir seviyesine arttırarak yaşadığımız sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede belediye başkanlarının maaşlarında iyileştirmenin de hayırlı olmasını diliyorum.”