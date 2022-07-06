Politika

İran'da bazı yabancı diplomatlar gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker ile ile yanındaki birkaç diplomat, İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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İran Diplomat Gözaltı

HABER MERKEZİ

Tasnim Haber Ajansına göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker ile yanındaki birkaç diplomat, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edildi.

Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği belirtildi.

 

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