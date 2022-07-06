Politika

Başkan Barzani’nin ofisi: Gelecek Irak hükümetinde kişi ve taraflar önemli değil

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan, Başkan Barzani’nin Koordinasyon Çerçevesi liderlerine farklı mesajlar gönderdiğine dair iddialar yalanlandı.
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kürdistan Mesud Barzani Koordinasyon Çerçevesi Irak hükümeti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Başkan Barzani için gelecek Irak hükümetinde kişi ve taraf adı önemli değil, anayasanın uygulanması ve gelecekteki Irak hükümetinin programı önemli” denildi.

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan, Başkan Barzani’nin Koordinasyon Çerçevesi liderlerine farklı mesajlar gönderdiğine dair iddialar yalanlandı.

Açıklamada, “Bazı medya organlarında, Irak’taki siyasi süreç ve gelecekteki Irak hükümetinin başbakan adaylarının isimleriyle ilgili Başkan Barzani’nin Koordinasyon Çerçevesi liderlerine farklı mesajlar gönderdiğine dair haberler yayınlandı. Buradan tüm taraflara, bu haberlerin doğruluktan uzak ve temelsiz olduğunu açıklıyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bununla birlikte Irak siyasi süreci ve gelecek hükümette, kişi ve tarafların isimlerinin Başkan Barzani nezdinde önemli olmadığını vurguluyoruz. Önemli olan anayasanın uygulanması ve gelecekteki Irak hükümetinin programıdır. Bu program 3 prensip olan ortaklık, denge ve uzlaşı temelinde olmalı” ifadelerine yer verildi.

 

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