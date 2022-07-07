DSG: Şam ağır silah yardımında bulunmayı kabul etti

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Aram Hinna, Sputnik’e verdiği röportajda, DSG ile Şam rejimi arasında Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı yaptığı anlaşmanın detaylarını anlattı.

Aram Hinna, “Suriye hükümeti, sahadaki gelişmeler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda Ayn İsa ve Kobani cepheleri ile Rakka ve Halep kırsalındaki savunma hattını güçlendirmek için yüksek kalite silah ve top, tank ile zırhlı araçlar göndermeyi kabul etti” dedi.

DSG Sözcüsü, bu desteğin savunma pozisyonlarını güçlendireceğini ve Türkiye ile desteklediği silahlı grupların yeni bölgelerin işgal etmesinin önüne geçeceğini kaydetti.

Hinna, Şam ile yaptıkları son anlaşmanın askeri çerçevede olduğunu ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve olası bir operasyona karşı koymak için yapıldığını vurguladı.

Aram Hinna, “Güçlerimiz, Ayn İsa ve Kobani’deki hatları güçlendirme konusunda anlaştı çünkü askeri saha ile kent ve köylerin güvenlik ve huzuru için buna ihtiyaç var. Sınır hatta ya da iletişim hattı, insan gücünü artırmadan savunma pozisyonumuzun garantisini yükseltebilir” dedi.

Askeri güçlerinin mevcut konumlarını koruduğunu belirten Hinna, “Ancak arkadaşlarımız, Til Rifat ve Minbic ile Kuzey ve Doğu Suriye’nin herhangi bir yerinden uzak değiller. İşgalcilerle işbirlikçilerini bekliyoruz, bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.