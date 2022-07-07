‘Koordinasyon Çerçevesi’nin en güçlü başbakan adayı Maliki’

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Koordinasyon Çerçevesi, başbakanı adayını belirlemek üzere Kurban Bayramı’ndan sonra toplanacak.

Basın mensuplarına konuşan Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Muhammed Seyhud, Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinin Kurban Bayramı’ndan sonra bir araya geleceklerini bildirdi.

Toplantıda, Irak hükümetinin başbakan adayının adının belirleneceğini kaydeden Seyhud, “Başbakan adayı, siyasi taraflarla koordinasyon içerisinde belirlenecek” dedi.

Belirlenecek başbakan adayını bağımsız milletvekillerinin de onaylaması gerektiğini kaydeden Seyhud, Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin, yeni hükümette başbakanlık için en güçlü aday olduğunu dile getirdi.

İran’a yakın siyasi grupların yoğunlukta olduğu Koordinasyon Çerçevesi’ndeki bazı isimlerin, Maliki’nin aday gösterilmesine karşı olduğu bildirilmişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın talimatıyla Sadr Bloğu milletvekillerinin istifa etmesinin ardından, Koordinasyon Çerçevesi hükümet kurmak için avantajlı taraf konumuna yükselmişti.