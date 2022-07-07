Politika

Ukrayna: Savaş suçu iddiasıyla 21 bin soruşturma açıldı

Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana Rusya tarafından işlendiğini iddia ettiği 21 bin savaş suçu hakkında inceleme başlattığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

BBC Dünya Servisi'nin “Outside Source” programına konuşan Ukraynalı askeri savcı General Irina Venediktova, her gün makamına 200 ila 300 savaş suçu işlendiğine dair ihbarlar geldiğini belirtti.

Duruşmaların çoğunlukla sanıkların gıyabında yapılabileceğini söyleyen Venediktova, kovuşturmaların yapılmasının bir adalet meselesi olduğunu savundu.

General Venediktova, “sivilleri öldüren, sivillere işkence ya da tecavüz eden Rus askerlerinin mahkeme önüne çıkmasının an meselesi olduğu” uyarısında bulundu.

TOPLU MEZARLAR

Ekibinin Ukrayna genelinde araştırmalar yaptığını söyleyen Venediktova, tüm iddiaların etkin ve düzgün biçimde araştırılmasının ise bazı bölgelere erişim olmadığı için mümkün olamadığını belirtti.

Venediktova'nın burada Rusya saldırısı altındaki Ukrayna topraklarında işlendiği iddia edilen suçları kastettiği sanılıyor.

Irina Venediktova, Mayıs ayında yaklaşık 600 şüphelinin tespit edildiğini, 80 kişi hakkında da kovuşturmanın başladığını söylüyor.

Ukrayna'da yargılanan ilk Rus askeri olan Vadim Shishimarin, Mayıs ayında bir sivili öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ukrayna Buça'da, Borodyanka'da ve başkent Kiev yakınlarındaki kısa süre Rus saldırısı altında kalan diğer bazı kentlerde toplu mezarlar bulduğunu söylüyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'yı bir "suç mahalli" olarak tarif etmiş, soruşturmalara yardımcı olmaları amacıyla dedektiflerden oluşan en geniş ekibini ülkeye yollamıştı.

Kremlin, savaş suçu işlediği yönündeki tüm iddiaları reddediyor.

 

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