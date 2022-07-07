Politika

Irak Sınır Muhafızları Haci Omeran - Mergesor sınırında askeri noktalar oluşturuyor

Irak Sınır Muhafız güçleri, yasadışı gruplar ile kaçakçılara karşı Erbil’e bağlı Haci Omeran - Mergesor sınırında bazı askeri noktalar oluşturuyor.
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kürdistan Irak Sınır Muhafızları Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Bölgeden bildiren K24 muhabiri, Kürdistan Bölgesi sınır bölgelerinin korumakla görevli Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sınır Muhafızları’nın Haci Omeran ilçesine bağlı Kodo ve Berudnaz bölgelerinde (İran sınırında), yasadışı gruplar ile kaçakçılara karşı iki askeri nokta oluşturduğunu aktardı.

Muhabirimiz, Sınır Muhafızları’nın Mergesor (Türkiye sınırında) ilçesi sınırında da birkaç askeri nokta oluşturduğunu kaydetti.

Sınır Muhafızları’nın konuşlandığı noktalardan biri, Şerwan Mezin nahiyesi sınırlarında kalıyor.

Oluşturulan askeri noktalarla aynı zamanda İran ve Türkiye’nin top saldırıları ve bombardımanlarının da önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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