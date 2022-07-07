Kürt bakandan Johnson’a çağrı: En doğrusu istifa etmektir

ERBİL (K24)

İngiltere’nin yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, ülkede yaşanan istifa kriziyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

En büyük önceliğinin İngiltere olduğunu ve her zaman böyle kalacağını vurgulayan Nadhim Zahawi, “Bakan olmam istendiğinde bunu bir kişiden dolayı değil, bu ülkeye sadakatimden ötürü yaptım” dedi.

Ukrayna savaşı ve enlasyondaki artış nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Kürt bakan, “Tüm zorluklara rağmen büyük devlet dairelerinin çalışmaya devam etmesi hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüştüklerini dile getiren Zahawi, “30 yıllık dostumun beni dinleyeceğini umut ediyorum. Kendisine, onurlu bir şekilde istifa etmesi gerektiğini açıkça belirttim” şeklinde konuştu.

Kürt bakan Zahawi, “Bu ülke, birlikte hareket eden bir hükümeti hak ediyor” dedi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDE İSTİFA SAYISI 35 OLDU

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye bakanı Rishi Sunak başı çekti.

Bakan, bakan yardımcılarının ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekillerinin istifaları art arda geldi.

İstifa dilekçesini verenler, güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay; Maliye Bakanlığı'na da Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

"HÜKÜMET KRİZ ANINDA BIRAKIP GİTMEMELİ"

İstifalar gelmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda soruları yanıtladı.

Johnson, "hükümet kriz anında bırakıp gitmemeli" ifadesini kullandı.

Hükümetin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse, o zaman istifa edeceğini söyleyen Johnson, pes etmeyeceğini vurguladı ve "Bir planımız var ve onu yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Parlamento Meydanında Başbakan Boris Johnson karşıtı protesto düzenlendi.

Protestocular Johnson'u istifaya çağırdı.