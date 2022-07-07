Erbil’de 162 proje hayata geçiriliyor

ERBİL (K24)

Basın toplantısı düzenleyen Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bu yıl Erbil vilayetinde 91 milyar 277 milyon dinar bütçeyle 162 projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani ve kabinesinin vilayetlerin kalkınmasına verdikleri önem çerçevesinde, bu yıl vilayetler için daha yüksek bütçe tahsis edildiğini kaydeden Xoşnaw, projelerin halka öncelikli hizmet gerektiren alanlarda olacağını ifade etti.

Projelerden 128’inin yeni planlandığını vurgulayan Xoşnaw, diğer projelerin ise tamamlanamayan projeler olduğunu bildirdi.

Projeler için bütçenin Erbil il merkezi ile 8 ilçe arasında eşit bir şekilde dağıtılacağını kaydeden Xoşnaw, vilayet kalkınma bütçesinin bir kısmının yol, su ve hizmet projelerine tahsis edileceğini belirterek, söz konusu bütçe dışındaki vilayet bütçesiyle çok sayıda projenin yürütüldüğünü söyledi.