MSB duyurdu: Operasyonda 2 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, PKK tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Açıklamada iki askerin kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

PKK’ya karşı başlatılan “Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan’dan bu yana Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.