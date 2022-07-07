MSB duyurdu: Operasyonda 3 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede, Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı hayatını kaybetti.

Açıklamada operasyon bölgesinde PKK’liler ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada iki askerin kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

PKK’ye karşı başlatılan “Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan’dan bu yana Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.