Rusya’dan ‘Johnson’ın istifası’ yorumu: Biz de ondan hoşlanmıyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifa kararına ilişkin konuştu.

Peskov, bugünkü basın brifinginde konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Johnson’la ilgili “Bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz” dedi.

Peskov, Johnson’ın istifasına ilişkin haberlerin Kremlin için endişe verici olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık” ifadelerini kullanmıştı.