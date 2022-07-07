Politika

Başbakan’dan adaletin sağlanmasının önemine vurgu

Başbakan Mesrur Barzani, “Adaletin sağlanması ve vatandaşların memnun edilmesi, hükümetlerin hayatta kalmasının temelidir” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Ferset Ahmed adalet bakanı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bakanlık ve hükümet kurumlarını ziyaret programı kapsamında Adalet Bakanlığı ziyaret etti ve bakanlıkta yapılan özel bir toplantıya başkanlık etti.

Adalet Bakanı Ferset Ahmed toplantının başında bakanlığın çalışmaları ve projeleri hakkında bir sunum yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani toplantıda yaptığı açıklamada adaletin sağlanması ve vatandaşların memnun edilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Adaletin sağlanması ve vatandaşların memnun edilmesi, hükümetlerin hayatta kalmasının  temelidir” diyen Başbakan, “Bu nedenle Adalet Bakanlığı ve tüm devlet kurumlarının adaleti sağlamak ve ayrım yapmaksızın vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Şeffaflığın öneminin altını çizen Başbakan, bürokrasi rutinlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşlar için gerekli kolaylıkların sağlanması ve hükümetin kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesinin önemini vurguladı.

Başbakan ayrıca, hükümet olarak görevlerini profesyonelce ve hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışan mahkemelere gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

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