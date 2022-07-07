Taliban BAE ile anlaşıyor

HABER MERKEZİ

Reuters, müzakereleri katılan kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde, anlaşmanın önümüzdeki haftalar içinde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Taliban’ın daha önce Kabil Havaalanı’nın işletmesi için ayrıca Katar ve Türkiye ile görüştüğü biliniyor.

Bunun dışında Katar, Türkiye ve BAE’nin ortak olarak havaalanlarının işletmesini almalarının bir ara gündemde olduğu kaydedilen haberde, ihalenin sadece BAE’ye verileceği aktarıldı. BAE daha önce de havaalanlarının işletmesinde önemli rol oynuyordu.

Haber bu anlaşmanın “hem BAE’nin rakip gördüğü Katar karşısında üstünlük sağlama, hem de uluslararası alanda dışlanan Taliban yönetiminin bu tecridi kırma yolunda önemli adım olarak görülebileceği” yorumuna yer verildi.

BAE ile yapılan anlaşma uyarınca havaalanlarının güvenliği topraklarında yabancı güç istemeyen Taliban’ın talebi doğrultusunda Afganlılar tarafından karşılanacak.

BAE, güvenlik hizmetlerini sağlamak için devlet bağlantılı bir taşeron firmayla çalışırken, hava trafiğinin yönetimiyle ilgili müzakerelerin ise hala sürdüğü bildirildi.

BAE’nin mayıs ayında ise Taliban yönetimiyle havaalanlarındaki yer hizmetleriyle ilgili ihaleyi aldığı bildirilmişti.

Hava sahası trafiği yönetimi ile ilgili müzakereler devam ederken, güvenlik hizmetlerini sağlamak için BAE’nin devlet bağlantılı bir yüklenici ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Bu arada Taliban’a bağlı Ulaştırma Bakanlığı’nın bir sözcüsü, havacılık güvenlik ihalesinin BAE ile yapıldığını teyit ederken, hava trafik yönetimi için müzakerelerin sürdüğünü aktardı.